I controlli hanno portato all’arresto di un 42enne e un 40enne, entrambi tunisini

A Perugia continuano i controlli straordinari del territorio predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri nelle aree più sensibili del capoluogo, con particolare attenzione alla zona della stazione di Fontivegge e del centro storico.

L’attività, che si protrae già da alcuni mesi, è rafforzata anche grazie al supporto delle Squadre di Intervento Operativo – SIO – assetto specializzato dell’Arma dei Carabinieri, istituito presso le sedi dei Reggimenti/Battaglioni dell’Organizzazione Mobile dell’Arma, costituito per integrare i dispositivi territoriali già in essere e fronteggiare con tempestività ed efficacia le diverse situazioni che necessitano di prontezza operativa e versatilità di impiego.

In termini di proficuità dei risultati operativi conseguentemente maturati, nella zona di Fontivegge, i Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni, con l’ausilio del personale della SIO, hanno arrestato un 42enne tunisino, pluripregiudicato, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, alla vista dei militari, ha cercato invano di darsi alla fuga, rifugiandosi nel sottopassaggio della stazione, venendo però immediatamente bloccato dagli operanti. Sottoposto a perquisizione, l’extracomunitario è stato trovato in possesso di 16 g di hashish e pertanto portato in Caserma, ove è emerso che il fermato era anche destinatario dell’ordine di carcerazione emesso il 12 marzo 2025 dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica del Tribunale di Perugia, dovendo espiare una pena residua di un anno e sette mesi per reati commessi nel 2021.

L’uomo è stato quindi tradotto nel carcere di Perugia – Capanne.

L’intensificazione dei controlli non ha interessato solo l’area di Fontivegge ma anche il centro storico, dove i Carabinieri di Ponte San Giovanni e della SIO, hanno fermato nei pressi del campo di basket di Piazza Grimana un tunisino, 40enne, il quale, vedendo approssimarsi i militari, ha tentato di allontanarsi precipitosamente.

Inseguito e raggiunto dagli operanti, dopo pochi metri, è stato colto in possesso di 10 dosi di hashish e 200 euro in contanti, provento verosimilmente dell’attività di spaccio della droga.

Lo stesso, pertanto, è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito per direttissima dinanzi il Giudice del Tribunale di Perugia che, al termine dell’udienza di convalida, per l’ipotesi di reato anzidetta, ha convalidato il provvedimento precautelare eseguito e applicato al medesimo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera alla PG.

I servizi straordinari proseguiranno nei prossimi giorni con pattugliamenti mirati e controlli su persone e veicoli, nell’ottica di preservare al meglio il territorio sotto il profilo dell’ordine e sicurezza pubblica.