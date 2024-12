Sostenibilità e sport: inaugurato al Liceo Gandhi il campo removibile realizzato con gomma riciclata

L’iniziativa, che rientra all’interno del progetto Educational “Per un corretto riciclo degli Pneumatici Fuori Uso” di Ecopneus e Legambiente, valorizza l’impegno dei giovani verso l’economia circolare

Narni Scalo, 19 dicembre 2024 – Sarà ufficialmente inaugurato domani 20 dicembre, alle 10e30, il nuovo campo sportivo removibile realizzato con gomma riciclata da pneumatici fuori uso (PFU) presso il Liceo Linguistico Gandhi di Narni Scalo. L’istituto si è aggiudicato il premio per la categoria Scuole Superiori nell’ambito del progetto Educational “Per un corretto riciclo degli Pneumatici Fuori Uso” promosso da Ecopneus, in collaborazione con Legambiente.

L’iniziativa, che ha coinvolto numerosi studenti in attività di sensibilizzazione sui temi del riciclo e della sostenibilità, è culminata con la realizzazione di un campo innovativo che unisce eccellenza tecnica e rispetto per l’ambiente. La classe 5L del Liceo Linguistico Gandhi di Narni Scalo, coordinata dalla Prof.ssa Adria Ingletto, si è distinta per l’impegno e la creatività degli alunni, aggiudicandosi il primo posto nel concorso grazie alla realizzazione del video “Destinazione Futuro” e ottenendo il riconoscimento che ha reso possibile l’installazione del campo sportivo.

La pavimentazione in gomma riciclata garantisce performance di alto livello per l’attività sportiva e rappresenta una soluzione sostenibile, dimostrando come i Pneumatici Fuori Uso possano essere trasformati in risorse preziose per le comunità locali.

“L’avanzamento tecnologico e l’innovazione sostenibile stanno aprendo nuove strade per rendere gli sport più rispettosi dell’ambiente, offrendo soluzioni vincenti. Lo sport sta diventando sempre più sostenibile, e meritano riconoscimento le realtà come Ecopneus che realizzano progetti in questa direzione. – dichiara il Vicesindaco e Assessore allo Sport del Comune di Narni Scalo, Alessia Quondam – Come Assessore allo sport, non posso che complimentarmi con gli studenti del Gandhi per aver conquistato il primo posto nel concorso, ottenendo un premio che potrà essere utilizzato negli anni a venire anche dagli altri studenti. Sono altrettanto grata a realtà come Ecopneus che promuovono la sensibilizzazione nelle scuole sul tema del riciclo integrandolo con lo sport, sottolineando così non solo l’importanza della salvaguardia ambientale, ma anche i molteplici benefici dello sport, sia in termini salutari che di coesione sociale”.

“Una splendida notizia per la nostra comunità! Il Liceo Gandhi si è aggiudicato il prestigioso progetto Ecopenus, un’iniziativa promossa in collaborazione con Legambiente, che rappresenta un passo importante verso l’innovazione e la sostenibilità ambientale. Il Comune di Narni, da sempre attento e promotore di queste dinamiche virtuose, è orgoglioso di supportare iniziative di questo tipo, che mettono al centro i giovani e il futuro del nostro territorio. – dichiara l’Assessore alla Scuola del Comune di Narni, Giovanni Rubini – Grazie a questo progetto, il Liceo Gandhi e i suoi studenti saranno protagonisti della realizzazione di un bellissimo campo polifunzionale, costruito con pneumatici fuori uso. Un esempio tangibile di economia circolare, dove un materiale di recupero si trasforma in una risorsa preziosa, creando un luogo che sarà a disposizione di studenti, studentesse, atleti e atlete. – prosegue l’Assessore – La collaborazione tra il Liceo Gandhi, Legambiente e il Comune di Narni è un esempio virtuoso di come scuola e amministrazione possano unire le forze per promuovere valori fondamentali come il riciclo, il riuso e il rispetto per l’ambiente. Questo progetto non solo dà valore alla sostenibilità, ma conferma il Comune di Narni come un punto di eccellenza nel settore ambientale, sempre pronto a sostenere idee innovative che coinvolgano attivamente i giovani. Vedere i ragazzi e le ragazze giocare su un campo nato dagli pneumatici riciclati sarà un messaggio potente e concreto: il cambiamento passa anche attraverso il loro impegno e la loro sensibilità. Un grande risultato che rende orgogliosa tutta la nostra comunità.”

“Questo campo è molto più di una struttura sportiva: è un simbolo dell’importanza di educare le nuove generazioni alla sostenibilità e al riciclo. – ha dichiarato Giuseppina Carnimeo, Direttore Generale di Ecopneus – Progetti come questo mostrano come la gomma riciclata possa diventare un’opportunità concreta per il futuro, capace di generare benefici ambientali e sociali.”

“Il progetto Educational di Ecopneus ha coinvolto le scuole umbre permettendo loro di rafforzare il legame tra il mondo della formazione e il potenziale dell’economia circolare: una testimonianza concreta di quanto le giovani generazioni abbiano bisogno di sentirsi parte dei processi di cambiamento, in chiave ecologica della società e dell’economia”, – commenta Brigida Stanziola, Direttrice Legambiente Umbria. – “Un percorso che ha visto il protagonismo di studentesse e studenti umbri e che a Narni restituisce all’impegno di questi giovani un luogo di economia circolare, sostenibilità e socialità grazie alla donazione del campo da basket”.

I ragazzi chiedono in Italia, come nel resto del mondo, un maggiore impegno di tutti per contrastare i cambiamenti climatici e le disuguaglianze e poter offrire loro un contesto reale nel quale immaginare il futuro. Il progetto è stato per i ragazzi molto stimolante e per i docenti leva per motivare all’apprendimento e all’impegno civico.” – ha affermato Vanessa Pallucchi, Vicepresidente nazionale Legambiente.

“Esprimo la mia grande soddisfazione e gratitudine per questo risultato, un premio che si trasformerà sicuramente in un’occasione nuova per i ragazzi, soprattutto dell’indirizzo sportivo che questa scuola include e che negli ultimi anni sta riscuotendo successo e interesse nel territorio. – dichiara la Dirigente scolastica Prof.ssa Graziella Cacafave – Crediamo fortemente nei valori positivi dello sport e, con questo nuovo campo che ci è stato donato, speriamo di trasmetterli ancor di più ai ragazzi della scuola”.