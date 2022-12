Sopralluogo dei tecnici al Palazzo della Provincia

Michelini: “Nessun allarmismo. Situazione sotto controllo”

Questa mattina una squadra di tecnici della Provincia di Perugia si è recata nel palazzo storico di Piazza Italia per accertarsi della condizioni della struttura, dopo la caduta di alcuni pezzi della parte sottostante il terrazzo che si affaccia sui giardini Carducci. Già nelle prime ore della mattinata di domenica, il servizio Patrimonio dell’Ente, subito dopo la segnalazione, si è recato sul posto intervenendo, insieme ai Vigili del Fuoco e ai tecnici del Comune, per transennare la zona. Per il prossimo anno sono previsti 4 milioni di euro di investimenti per il miglioramento sismico del palazzo.