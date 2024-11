Si ribalta mezzo agricolo: un morto

Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Corso Cavour è intervenuta in Strada Mugnano Fontignano

Oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Corso Cavour è intervenuta in Strada Mugnano Fontignano, all’altezza del civico 2B, a seguito di un grave incidente che ha coinvolto un mezzo agricolo.

L’intervento si è reso necessario per il ribaltamento del veicolo, che ha richiesto il supporto della squadra per estrarre il corpo di una persona, nata nel 1955, rimasta intrappolata. Purtroppo, il personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente presenti anche Polizia Locale e dei Carabinieri.