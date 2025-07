Terni, ramo spezzato cade in via Topino: nessun danno

Terni – Poco prima delle 16, una squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di Terni è intervenuta in via Topino per la caduta di un ramo da un platano.

Il grosso ramo, spezzatosi improvvisamente, è finito a terra senza colpire né auto in sosta né passanti.

I vigili del fuoco, intervenuti con APS e autoscala, hanno controllato l’albero per verificare la presenza di altri rami a rischio.