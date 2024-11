Ermal Meta, ad Orvieto la data zero del nuovo tour

Al Teatro Mancinelli di Orvieto il 28 marzo la data zero del nuovo tour di Ermal Meta

È Orvieto la città scelta per ospitare la data zero del nuovo tour di Ermal Meta che il prossimo 28 marzo partirà dal Teatro Mancinelli, nell’ambito della stagione Tourné promossa da Aucma e Mea Concerti, per questa avventura che lo porterà a ritrovare il suo pubblico in una dimensione più intima e confidenziale.

Sul palco, l’artista ripercorrerà il suo percorso musicale costellato di successi, spaziando da brani di repertorio fino all’ultimo album “Buona Fortuna”. I biglietti del tour, organizzato e prodotto da Friends and Partners e Vertigo, sono in prevendita da oggi (13 novembre) su TicketItalia e TicketOne a partire dalle 18.

