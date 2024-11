Alla scoperta di Massa Martana e Bevagna con il Festival del SOL

Attività gratuite in programma sabato 16 e domenica 17 novembre_Borghi da scoprire attraverso i tour guidati dall’attore Roberto Biselli e le degustazioni di prodotti locali offerti da aziende del territorio

‘Il vento e la Rupe’ sabato 16 novembre a Massa Martana e ‘L’acqua di Giacomo’, domenica 17 novembre a Bevagna: sono i due nuovi appuntamenti da salvare in agenda inseriti nel cartellone del Festival del SOL, evento in otto tappe promosso dall’Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino, per la promozione turistica dei territori che ne fanno parte. Le due tappe, come di consueto, prevedono un tour culturale alla scoperta della storia e delle bellezze dei borghi guidato da Roberto Biselli, direttore del Teatro di Sacco, con la collaborazione della storica Fiorenza Mosci e il supporto organizzativo di Biancamaria Cola, cui seguirà una degustazione di prodotti tipici a cura delle aziende del territorio, associate Coldiretti, tutte attività gratuite.

Massa Martana, dunque, sarà la prima tappa di questo weekend: si parte alle 15 dalla porta principale del borgo che si erge maestoso sulla Rupe ricostruita dopo la distruzione del ’97. Tutt’intorno, i Monti Martani che proteggono la città con i boschi di leccio e pini. La sua nascita è strettamente legata alla costruzione delle Via Flaminia, l’arteria che univa Roma al Mar Adriatico e all’Italia nord-orientale. La presenza romana è testimoniata dal ponte Fonnaia, realizzato nel 220 a.c. lungo il tracciato della via Flaminia: in prossimità del ponte si trova la Catacomba cristiana, unica in Umbria, al cui interno sono stati individuati oltre 300 loculi. Notevoli la Chiesa di San Felice, dedicata al patrono della città, la Chiesa di San Sebastiano, con una preziosa tela del 1595 raffigurante una Madonna con Bambino coronata di angeli tra San Felice e San Sebastiano, e il Palazzo Comunale del ’500. Poco fuori del centro si incontrano la Chiesa di Santa Maria delle Grazie e la Chiesa di Santa Maria della Pace con l’esterno completamente rivestito in travertino.

La domenica, poi, ci si sposta a Bevagna, l’antica Mevania, al centro della Valle umbra, attraversata dalla via Flaminia e circondata dalle acque del Clitunno, del Timia e del Teverone, con un grande porto fluviale che la collegava direttamente a Roma attraverso il Tevere. Percorrendo le strade che l’attraversano, l’antico Cardo e il Decumano, si incontrano le Terme, l’anfiteatro e il tempio romano e il già citato porto fluviale. Un salto, poi, nel Medioevo alla scoperta delle stradine strette, la bottega del dipintore, la cereria, la cartiera, il setificio, per andare a scoprire i luoghi degli antichi mestieri, ricostruiti al Mercato delle Gaite. Il tour partirà alle 15 dal Museo civico di Bevagna e terminerà nei pressi dei Magazzini del Porto fluviale, con degustazione nel Chiostro della Chiesa dei Santi Domenico e Giacomo. Anche in questo caso la degustazione sarà a base di prodotti tipici offerti dalle aziende del territorio.

Il Festival del Sol fa parte del più ampio cartellone di eventi Wellness & Green Gold Fest 2024, che l’Unione dei Comuni Tos sta gestendo grazie al contributo della Regione Umbria a valere sulle risorse FUNT 2024 del Ministero del Turismo, ed è organizzato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e Fondazione Perugia, in collaborazione con Coldiretti, Campagna Amica, Terranostra e Aprol Umbria. Informazioni e prenotazioni: https://terredellolioedelsagrantino.it, WhatsApp 320.6236109.