Sergio Mattarella all’Unistrapg: divieti in Piazza Fortebraccio

In occasione del centenario dell’Università per Stranieri di Perugia è prevista la partecipazione del Presidente della Repubblica

L’Università per Stranieri di Perugia sta per celebrare il suo centenario con una cerimonia che avrà luogo il 12 febbraio e che vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Allo scopo di garantire sicurezza, ordine pubblico e l’incolumità delle persone è stata emessa un’ordinanza sindacale, la numero 263/2025, che prevede in Piazza Fortebraccio per quel giorno dalle ore 8 alle ore 14:

il “divieto di detenere oggetti/attrezzature ingombranti, contundenti o pericolosi” come ad esempio spray al peperoncino, contenitori di vetro o metallo;

il “divieto di detenere animali” anche se condotti a guinzaglio.

Inoltre i titolari di esercizi commerciali che si affacciano su Piazza Fortebraccio non potranno vendere bevande in contenitori di vetro e lattine da asporto.

Per maggiori informazioni e per conoscere le sanzioni amministrative previste in caso di violazione dell’ordinanza è possibile controllare questo link.

Martina Braganti