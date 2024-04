Segretario Omphalos, a Perugia atti vandalici di continuo

‘Solidali con Scoccia ma se ne rende conto solo ora’ dice

Margherita Scoccia oggi si lamenta del fatto che qualcuno ha strappato un suo manifesto in giro per la città.

Ha ragione e siamo solidali.A Perugia piccoli e grandi atti vandalici capitano di continuo. Quello che sembra un po’ assurdo è che l’assessora Scoccia se ne renda conto solo quando toccano la sua persona”: a dirlo è il segretario di Omphalos, Lorenzo Ermenegildi Zurlo. “Di quelli che cittadini e associazioni hanno subito e subiscono ogni giorno non le è mai importato niente” aggiunge.

“Non ha detto una parola – sostiene Ermenegildi Zurlo – quando hanno strappato i manifesti di Omphalos Lgbti, ad esempio. Non ha fatto niente per contrastare l’abbandono in cui versano intere zone di Perugia. Dopo giorni di pacche sulle spalle, passerelle e nastri tagliati, diamo il benvenuto alla destra nella città reale, nel vero risultato della loro amministrazione”.