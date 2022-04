Se ami la musica falle la dichiarazione! La campagna 5 per mille della Fondazione Perugia Musica Classica ONLUS

Ogni anno più di 150 concerti in tutta l’Umbria. La Fondazione è poi da sempre impegnata nella promozione di iniziative come “Musica per Norcia” e “Musica come Dono” dedicate al sociale



Prosegue nella Sala San Savino in piazza del Circo, a Perugia, sabato 30 aprile alle 17, il ciclo di conferenze DIRE LA MUSICA. Nel nome di Schubert, promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica ONLUS. Protagonista questa volta “La Sonata per Arpeggione di Schubert”, con Enrico Bronzi, violoncellista e direttore artistico della Fondazione, e la pianista Francesca Sperandeo. L’ultimo appuntamento di questo ciclo di incontri parlati e suonati si terrà invece venerdì 13 maggio, alle 17 alla Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori, nell’ambito dell’edizione 2022 del Festival Orizzonti Spring: ospite il noto compositore Salvatore Sciarrino, che dialogherà con Guido Barbieri, musicologo, conduttore e consulente per i programmi musicali di Rai Radio 3.

La conferenza di sabato è anche l’occasione per ricordare a tutti la possibilità, anche quest’anno, di devolvere il proprio 5 per mille alla Fondazione Perugia Musica Classica ONLUS, che da più di 60 anni promuove oltre 150 concerti all’anno in tutto il territorio umbro. Musica e impegno nel sociale, perché la Fondazione promuove iniziative come Musica per Norcia, dedicata alle popolazioni nel cratere sismico, e Musica come Dono, che, attraverso l’esperienza dell’ascolto di musica dal vivo, promuove forme di benessere emotivo per i soggetti coinvolti. Vengono inoltre realizzati concerti nella Cappella dell’Ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia per i pazienti, i familiari, i medici e tutto il personale ospedaliero, e anche innumerevoli esibizioni nel complesso penitenziario di Capanne e nella residenza per anziani Opere Pie Donini di Perugia. Da ricordare poi anche tutti gli altri progetti come la stagione concertistica degli Amici della Musica, la Sagra Musicale Umbra, il Premio Francesco Siciliani, il progetto Musica per Crescere e il recente Festival Orizzonti. Per non rinunciare a questo mondo che orbita intorno alla musica, è possibile sostenere la Fondazione Perugia Musica Classica Onlus con la propria firma nell’annuale dichiarazione dei redditi, nello spazio riservato al 5×1000, inserendo il codice fiscale 80053780542.