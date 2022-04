Pnrr: nuovo avviso pubblico

Nuovi servizi e infrastrutture sociali di comunità

Promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, è l’obiettivo dell’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità, promosso dall’Agenzia per la Coesione Territoriale e che si inserisce nell’ambito della Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR). A darne comunicazione è l’Assessorato regionale dell’Umbria alla Programmazione Europea e Politiche di Coesione.

La dotazione finanziaria del bando ammonta a 500 milioni di euro e conta di fornire servizi sociali ad almeno 2.000.000 di destinatari residenti in Comuni delle Aree Interne. Il bando è rivolto, nello specifico, ai Comuni delle Aree Interne, agli Enti pubblici del settore Sanitario le cui attività ricadano nel territorio dei Comuni delle Aree Interne e ad altri soggetti pubblici la cui proposta progettuale preveda attività che si svolgano nel territorio del Comune dell’Area interna.

Per tali soggetti è possibile presentare proposte progettuali fino alle ore 14 del 16 maggio 2022, esclusivamente per via telematica, tramite la Piattaforma accessibile all’indirizzo internet: https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/ raggiungibile anche dalla pagina istituzionale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.

Sono ammissibili progetti che abbiano ad oggetto: lavori pubblici; forniture di beni e/o servizi; lavori pubblici e forniture di beni e/o servizi. Le categorie di intervento riguardano, in particolare, le Infrastrutture di Trasporto, le Opere e Infrastrutture sociali ed i Servizi per la Pubblica Amministrazione e per la Collettività.

Sono ammesse prioritariamente proposte progettuali relative a servizi di assistenza domiciliare per gli anziani e relative infrastrutture; infermiere e ostetriche di comunità e relative infrastrutture; rafforzamento dei piccoli ospedali (quelli senza pronto soccorso, servizi di base – cioè radiologia, cardiologia, ginecologia – o centri ambulatoriali); infrastrutture per l’elisoccorso; rafforzamento dei centri per disabili; centri di consulenza, servizi culturali, servizi sportivi; accoglienza dei migranti e relative infrastrutture.

Le risorse sono erogate, a titolo di anticipazione – pari al 10% del costo complessivo del progetto – pagamenti intermedi – il cui importo complessivo deve essere superiore al l0% del costo complessivo del progetto e fino all’80% dello stesso – e saldo – pari al 10% del costo complessivo del progetto.

Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative all’Avviso devono essere inoltrate entro 10 giorni dal termine di scadenza dell’Avviso stesso al seguente indirizzo PEC: avviso.infrastrutturesociali@pec.agenziacoesione.gov.it