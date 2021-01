Scuola: dal 7 didattica a distanza ma ipotesi rinvio in presenza. Per le superiori. Tutti gli altri in classe

Anche in Umbria, come da dl approvato dal Consiglio dei ministri che introduce ulteriori disposizioni in materia di emergenza sanitaria da Covid, da domani, 7 gennaio, la ripresa dell’attività didattica per le superiori sarà in dad, mentre slitta per il momento all’11 gennaio quella in presenza per il 50% degli studenti. La Regione – si è appreso – sta però sta valutando un ulteriore rinvio, per prorogare la dad almeno fino a metà gennaio.