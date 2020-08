Marsciano: ultimi giorni per le iscrizioni a mensa e trasporto scolastico. La scadenza per la presentazione delle domane è il 5 settembre

Il Comune di Marsciano ricorda che scadono il 5 settembre 2020 i termini per le iscrizioni ai servizi di refezione e trasporto scolastico per l’anno 2020/2021.

La domanda per la refezione scolastica deve essere presentata in modalità on line, collegandosi al portale dei servizi scolastici del Comune di Marsciano, http://keyrefmarscianoportal.opendoor.it, accessibile anche dalla home page del sito web del Comune, cliccando nella sezione “Servizi scolastici”. Il pagamento della mensa scolastica dovrà avvenire mensilmente, entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello di fruizione del servizio.

L’iscrizione al trasporto scolastico va invece effettuata compilando il modulo cartaceo reperibile presso il punto di accesso dell’Ente in Municipio o scaricabile dal sito istituzionale del Comune all’indirizzo: https://www.comune.marsciano.pg.it/archivio2_notizie-e-comunicati_0_1876.html. La domanda va consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Marsciano oppure inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.marsciano@postacert.umbria.it.

Il pagamento delle tariffe per il trasporto scolastico dovrà essere anticipato e fatto o in una unica soluzione annuale o suddiviso in tre rate. Le ricevute dei pagamenti effettuati, con la modalità prescelta, dovranno essere obbligatoriamente prodotte all’atto di presentazione della domanda.

Il Comune ricorda inoltre che per accedere ai due servizi, i richiedenti dovranno essere in regola con il pagamento delle quote dovute per il medesimo servizio eventualmente fruito nell’anno scolastico precedente.

Per assistenza nelle procedure di iscrizione è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi scolastici del Comune telefonando ai recapiti 0758747248/246/279, inviando una mail a istruzione@comune.marsciano.pg.it o recandosi in Municipio, previo appuntamento telefonico, il lunedì e martedì dalle 9.00 alle 12.30, il giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30 ed il sabato (solo per il servizio del trasporto) dalle 9.30 alle 12.30.