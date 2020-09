Torgiano: riapertura della scuola da subito e senza interruzioni per le elezioni. “La didattica sarà sempre in presenza. Impegno di tutti per garantire agli alunni il diritto allo studio in sicurezza”

Il lavoro congiunto tra Dirigenza scolastica e Amministrazione comunali ha portato i suoi frutti. L’Istituto Comprensivo Torgiano-Bettona riaprirà lunedì 14 e non avrà interruzione per il Referendum, in quanto il Comune ha trovato un’altra sede per espletare le procedure di voto.

Questa non è l’unica bella notizia. L’amministrazione comunale rende noto che i lavori di adeguamento edilizio sono già stati completati grazie all’incessante lavoro delle ditte e della squadra esterna del comune, inoltre il trasporto e la mensa scolastica saranno garantiti sin dal primo giorno nel rispetto delle norme anti covid. La didattica sarà sempre in presenza un risultato che si è potuto raggiungere grazie alla giusta distribuzione degli spazi.