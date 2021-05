Saracinesche abbassate nei negozi dei centri commerciali martedì 11 maggio

Protesta nazionale per chiedere riapertura nei giorni festivi e prefestivi. Tra i 1.300 centri che aderiscono in tutta Italia, anche Quasar Village, Cospea Village e Castello

‘Chiudiamo perché vogliamo aprire’. Lo slogan sintetizza il messaggio che anche Quasar Village (Ellera di Corciano), Cospea Village (Terni) e Centro Commerciale Castello (Città di Castello) sottoscrivono aderendo alla protesta nazionale che coinvolge 1.300 centri commerciali, 36.000 negozi e 800.000 posti di lavoro in tutta Italia, per chiedere l’immediata revoca delle misure restrittive che da oltre sei mesi impongono la chiusura di alcuni negozi nei giorni festivi e prefestivi. Promossa da Associazione nazionale cooperative dettaglianti (Ancd) Conad, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, Consiglio nazionale dei centri commerciali (Cncc) e Federdistribuzione, la contestazione avverrà martedì 11 maggio alle 11, quando i punti vendita all’interno dei centri abbasseranno per alcuni minuti le saracinesche, come gesto simbolico.

A Ellera di Corciano, in particolare, saranno presenti Enrico Angelini, responsabile Gallerie commerciali PAC 2000 A Conad, Tiziana Zetti, direttrice del Quasar Village e Antonio Bartoccini, presidente del Consorzio Quasar Village.