Cascia è covid free

A dirlo è il sindaco di Cascia, Mario De Carolis.

“Rivolgiamo un grande ringraziamento per il lavoro svolto dai nostri militari e per l’attenzione che hanno rivolto ai nostri cittadini, e alla Regione Umbria che ha permesso di creare questa opportunità. Siamo grati alle forze dell’ordine e alla Croce Rossa che con sinergia hanno collaborato facendo in modo che la campagna vaccinale fosse organizzata al meglio per tutti i cittadini. Ringrazio la comunità che con piacere e partecipazione ha aderito all’iniziativa messa in atto. In modo particolare i nostri giovani hanno dimostrato un grande senso di responsabilità partecipando alla vaccinazione numerosi. Questo programma vaccinale ha sicuramente reso il nostro territorio più sicuro, alzando l’indice della popolazione vaccinata, permettendoci di vivere un’estate più sicura e tranquilla. Rivolgiamo un invito a tutti i turisti e pellegrini di raggiungerci in questo piccolo ma ricco territorio, colmo di bellezze che meritano di essere visitate consentendo un soggiorno più sicuro”.