San Feliciano: interventi su fogne illuminazione e cimitero. Rifatta in parte anche la segnaletica che ha interessato anche i borghi di Torricella e Monte del lago

Realizzati a San Feliciano dagli operai del Comune di Magione, assessorato ai lavori pubblici seguiti dall’assessore Massimo Ollieri, alcuni interventi necessari alla risistemazione di fognature, illuminazione e segnaletica orizzontale.

In particolare è stata risistemata gran parte della fognatura di deflusso dell’acqua piovana sul lungolago che presentava problemi di scorrimento a causa delle radici che l’avevano intasata. Sono stati, inoltre, risistemati i tombini. Potenziati, inoltre, alcuni punti luce in via della Fonte e nei pressi della chiesa della Madonnina della neve dove si trova anche una fermata dei pullman fino ad ora non sufficientemente illuminata.

La segnaletica orizzontale strisce pedonali e le linee lungo la carreggiata, importanti per la sicurezza stradale, oltre a San Feliciano è stata realizzata nelle frazioni di Torricella e Monte del lago.