Brunello Cucinelli dal palco de I Primi d’Italia: “Manifestazione cresciuta e di grande qualità”

FOLIGNO, 29 settembre 2024 – Si è arricchita della presenza di un ospite molto speciale la 25/a edizione de I Primi d’Italia. A conclusione della giornata di sabato 28 settembre è salito sul palco principale del Festival nazionale dei Primi Piatti anche Brunello Cucinelli, tra le personalità più visionarie del panorama internazionale con il suo nome che è ormai sinonimo di qualità, eleganza e rispetto della dignità umana, tutti valori che è riuscito a trasferire negli anni nel suo lavoro.

L’imprenditore, insieme al presidente di EPTA Confcommercio Umbria Aldo Amoni e al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia Maurizio Oliviero, ha tenuto anche a battesimo la presentazione del master di I Livello in “Progettazione e gestione dell’innovazione alimentare e gastronomica”, frutto della sinergia tra Università degli Studi di Perugia, I Primi d’Italia e l’Associazione Centro Studi Città di Foligno.

Per Cucinelli è stato un ritorno al festival, visto che era stato premiato già durante una delle prime edizioni.

“Questa è una città bellissima, elegante e piena di iniziative – ha detto Cucinelli – e i Primi d’Italia è una manifestazione cresciuta molto in questi anni e di grande qualità che può vantare anche la presenza di tantissime persone. Gli organizzatori sono particolarmente bravi, visto che ormai è una cosa che appartiene non solo alla città di Foligno ma a tutta l’Umbria”.

L’imprenditore di Solomeo ha svelato anche il suo primo piatto preferito, un semplice spaghetti con olio e parmigiano.

Soddisfatto l’organizzatore Amoni:

“A distanza di qualche anno avere ancora sul nostro palco una personalità come Brunello Cucinelli, abituato a palcoscenici internazionali, il quale ha richiesto personalmente di essere con noi per questo importante traguardo delle 25 edizioni, ci riempie di orgoglio. Una conferma del lavoro costante che facciamo per portare i Primi d’Italia sempre più in alto. E l’edizione di quest’anno, dopo un quarto di secolo, ci fa ripartire per un futuro ancora più ricco di soddisfazioni”.