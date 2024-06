Rotary club perugini ‘adottano’ due famiglie in difficoltà

I Rotary Club Perugia Trasimeno, Perugia, Perugia Est, Fortebraccio Montone e Città della Pieve, hanno consegnato nelle mani di don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana, l’intero incasso del concerto ‘Historia Tango Nuevo ai confini del jazz’ che si è svolto lo scorso 2 marzo nel prestigioso Auditorium San Francesco al Prato. Un significativo gesto di solidarietà in un momento in cui la Caritas diocesana ha richiamato l’attenzione delle istituzioni e dei cittadini sulla situazione di difficoltà di un numero crescente di famiglie del territorio con la presentazione del IX Rapporto sulle povertà e risorse relativo al 2023 dal titolo ‘Catene spezzate’.

“In occasione della straordinaria serata del concerto – spiegano i Rotary Club – abbiamo voluto ancora una volta testimoniare l’appartenenza alla Comunità e il desiderio di esserne sempre più parte attiva devolvendo l’incasso integrale della serata che è stato destinato all’adozione, per un intero anno, di due famiglie del territorio che versano in stato di difficoltà. Un gesto concreto di vicinanza alle tante persone, definite da don Briziarelli ‘i nuovi poveri’, che ogni anno si rivolgono per la prima volta alla Caritas nel loro cammino di vita. Adottare due famiglie per un anno rappresenta non solo un gesto di attenzione e vicinanza ai componenti dei due nuclei familiari ma al tempo stesso vuole essere una sfida per aiutarle a ‘spezzare le catene’ che in questo momento ne limitano e compromettono il futuro. Nel corso dell’anno, infatti, le famiglie adottate saranno costantemente seguite dagli operatori della Caritas proprio con l’obiettivo di affiancarle nel percorso di ripresa e ritorno ad una vita meno critica. Parte della significativa donazione alla Caritas verrà anche destinata al sostegno di alcune persone per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro”.