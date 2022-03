Romizi: “Pronti a supportare in ogni modo la popolazione ucraina”

Perugia sceglie di stringersi, non solo idealmente, all’Ucraina ed al suo popolo martoriato da una guerra crudele ed ingiusta. Il capoluogo dell’Umbria lo ha fatto con il suo sindaco Andrea Romizi che ha partecipato, nel pomeriggio di mercoledì 2 marzo, ad un solenne momento di preghiera presso la chiesa della Madonna della Grazie in via Caprera su invito del sacerdote don Vasyl Hushuvatyy cappellano della comunità cattolica ucraina di rito bizantino. Presenti anche l’Arcivescovo della diocesi di Perugia-Città della Pieve Cardinale Gualtiero Bassetti ed il direttore della Caritas diocesana don Marco Briziarelli.

E’ stato un pomeriggio carico di emozioni e di lacrime, con una chiesa gremita di cittadini ucraini, ma anche di tanti italiani che hanno voluto portare il loro sostegno alla causa del popolo colpito dal conflitto: tutti insieme hanno pregato per dire no alla guerra che, comunque sia, rappresenta una sconfitta per l’Europa e per il mondo. Un incontro in cui durissime immagini del conflitto, di famiglie, bambini, innocenti colpiti l’hanno fatta da padrone, ma anche un incontro di speranza per gli splendidi gesti e l’apertura che la gente di Perugia sta dimostrando nei confronti della popolazione ucraina, proponendo ospitalità, donando tutto ciò che serve.

Denso di emozioni l’intervento del sindaco Andrea Romizi che ha spiegato come quello che