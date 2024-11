Intelligenza artificiale, focus della Uil Umbria: “Strumento da non subire passivamente”

Perugia, 9 novembre 2024 – L’intelligenza artificiale è una nuova sfida per la società odierna, già più presente di quanto possiamo minimamente immaginare e per questo anche il sindacato deve farci i conti. Alla luce di ciò la Uil ha avviato a livello nazionale una fase di conoscenza e studio, con l’obiettivo di formare sindacalisti e operatori, al fine di poter disporre di figure professionali che sappiano gestire questa tecnologia.

Anche la Uil dell’Umbria si prepara ad affrontare questo momento di incontro e di studio. Il primo appuntamento è previsto per martedì 12 novembre a Terni, nella sede di via Pacinotti 34, a partire dalle ore 15. Il titolo del pomeriggio di studio sarà “Focus sull’intelligenza artificiale – ciò che non si conosce non si governa”. Dopo i saluti del segretario generale della Uil Umbria, Maurizio Molinari, interverranno Francesco Maria Gennaro, della segreteria generale della Uil nazionale, Andrea Desantis, coordinatore Comitato tecnico AI – UIL, Fabio Piacenti come presidente Eures Ricerche e Claudio Martelli, presidente della Fondazione Nenni. Modererà l’incontro Giuseppe D. Vernaleone, coordinatore del Dipartimento comunicazione UIL.