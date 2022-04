“Raduno Lake Bike”, edizione primaverile

Appuntamento domenica 1 maggio a Passignano sul Trasimeno con protagoniste le mountain bike: due i percorsi previsti, da 40 e 28 km, che si snodano sui colli del Trasimeno. Iscrizioni in loco e partenza dai Giardini del Pidocchietto di Passignano di fronte al Lake Bike Store

Domenica 1° maggio torna l’edizione primaverile del Raduno MTB firmato “Lake Bike Team” a Passignano sul Trasimeno. Nello splendido scenario del Lago – tra mulattiere, stradoni, single-track e discese “enduro style” per i più adrenalinici – saranno protagonisti i biker delle ruote “grasse” provenienti da tutto il centro Italia, per trascorrere una domenica al di fuori dell’ordinario.

I partecipanti potranno scegliere tra 2 differenti itinerari: un percorso XCM, Cross Country Marathon, di 40 km e 1200 mt di dislivello oppure un percorso EN, Enduro o Gravity, di 28 km sempre con 1200 mt di dislivello.

Lo scopo di questo raduno “Spring Edition” è quello di ritrovarsi in sella alle proprie MTB e godere dell’affascinante territorio dei colli del Trasimeno in un’occasione ludica, non competitiva, che permette di condividere una bellissima passione in mezzo alla natura regalando sano divertimento e tante emozioni.

Le iscrizioni potranno essere effettuate la domenica mattina, prima dell’evento, dalle ore 7.30 alle ore 9, al Punto Iscrizioni presso l’Area Verde di Passignano sul Trasimeno (Giardini del Pidocchietto) di fronte al LAKE BIKE STORE, negozio specializzato nella vendita di bici, accessori, abbigliamento, noleggio e riparazione delle due ruote a pedali.

Partenza alle ore 09.30 dal LAKE BIKE STORE sia per il giro Cross Country che per il giro Enduro.

La quota di iscrizione di 20 € comprende: partecipazione all’evento, ristori lungo il percorso (2 per il percorso XCM e 2 lungo per il percorso EN), buffet finale e gadgets.

Sarà possibile parcheggiare nell’area appositamente circoscritta presso il Vecchio Campo Sportivo, davanti a Via del Giuoco n. 2.

Ad organizzare l’evento è l’A.S.D. Lake Bike Team, squadra ciclistica di Passignano sul Trasimeno molto attenta alla promozione e valorizzazione del territorio con sempre nuove iniziative e progetti che hanno protagoniste le due ruote.

BigMat Pesciarelli, Conad Pesciarelli e BricoOk Magione sono partner attivi della manifestazione.