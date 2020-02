Radio Monte Carlo sarà la radio ufficiale di Umbria Jazz. Firmato accordo uj-mediaset. La presidente Tesei: “importantissima opportunità di promozione per il festival e per l’Umbria”

Dal 10 al 19 luglio Umbria Jazz 20 suonerà sulle emittenti del Gruppo RadioMediaset, il primo Gruppo radio nazionale (con il 17.9% di ascoltatori nel quarto d’ora medio e il 37,0% di ascoltatori nel giorno medio). RadioMediaset (Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio) infatti ha siglato, questa mattina a Milano, un accordo triennale con Umbria Jazz in base al quale promuoverà l’importante kermesse attraverso una comunicazione declinata sulle sue cinque emittenti insieme alla presenza dei suoi conduttori sui diversi palchi e molto altro. Alla firma dell’accordo ha partecipato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, insieme – tra gli altri – al sindaco di Perugia, Andrea Romizi.

“Umbria Jazz – ha dichiarato la presidente Tesei – è un festival di estremo valore artistico che va anche oltre la sua indiscussa importanza musicale. Chi viene ad ascoltare la straordinaria musica di Umbria Jazz, infatti, può anche godere delle bellezze di Perugia e di tutta l’Umbria, terra ricca di cultura, luoghi meravigliosi, un patrimonio artistico, architettonico ed ambientale unico, ed anche eccellenze enogastronomiche. Per far sì che le cose funzionino, è fondamentale la passione; passione che tutti coloro che partecipano all’organizzazione di questo evento mettono con grande dedizione. Dunque, l’accordo sottoscritto oggi con Mediaset rappresenta una ulteriore azione di promozione sia di Umbria Jazz sia della regione tutta. Così come è altrettanto significativo il fatto che Radio Monte Carlo, una emittente di enorme prestigio per la sua qualità artistica e della proposta musicale, sia stata scelta come ‘la radio ufficiale’ del festival”.

L’accordo è nato in modo naturale in virtù di una sintonia di intenti tra Umbria Jazz e il Gruppo radiofonico uniti dal comune denominatore della grande passione per la musica di qualità, sia essa jazz, pop o rock e dal tema caro a entrambi della cura dell’ambiente e della sostenibilità. Oggi si sancisce solo l’inizio di un percorso insieme.

In quest’ottica, Radio Monte Carlo assume la titolazione di Radio ufficiale, mentre Radio Subasio si concentrerà essenzialmente sulla valorizzazione del territorio nel quale opera e nel quale è punto di riferimento e Virgin Radio sarà protagonista quando il cartellone si farà più rock, anche attraverso lo spettacolo di Massimo Cotto e Alteria “Rock & Talk”, in programma il 17 e 18 luglio.

Radio Monte Carlo accompagnerà i propri ascoltatori, chi sarà presente a Perugia e chi non riuscirà a esserci, con una importante presenza sul posto e i programmi in diretta e sui social network. Da un vero e proprio studio mobile dotato di studio di registrazione e palco, i conduttori di Radio Monte Carlo trasmetteranno in diretta per tutto il periodo del Festival con interviste, ospiti e i racconti di chi si sta preparando a vivere i concerti.

On air saranno realizzati dei contest per assegnare gli ambitissimi ingressi ai concerti insieme a experience senza prezzo riservate agli ascoltatori dell’emittente.

Uno Speciale editoriale on-line su radiomontecarlo.net accompagnerà l’attesa del Festival e, a partire dal giorno del debutto, sito e social ufficiali della radio (instagram, facebook e twitter) seguiranno Umbria Jazz 20 in tempo reale attraverso foto, video e reportage.

Inoltre, su unitedmusic.it, il progetto digital audio di RadioMediaset, sarà accesa una web radio interamente dedicata a Umbria Jazz e agli artisti in programma.

RadioMediaset promuoverà Umbria Jazz 20 attraverso un importante piano di comunicazione pianificato su tutte le radio del Gruppo, tv, stampa nazionale, outdoor, digital.