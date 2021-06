Coronavirus in Umbria: in calo i ricoveri e le intensive arrivano a sole 2 unità. C’è un decesso

Ancora in calo i ricoverati Covid in Umbria. Infatti i ricoveri complessivi per Coronavirus sono 25, quattro in meno del giorno precedente, due dei quali, uno in meno, nelle terapie intensive del Santa Maria Della Misericordia di Perugia.

Nell’ultimo giorno sono stati registrati 15 nuovi positivi, dieci guariti e una nuova vittima. Gli attualmente sono ora 881, quattro in più del giorno precedente.

Sono stati analizzati 1.812 tamponi e 2.065 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,38 per cento sul totale (0,16 martedì).