Pubblicato il bando del concorso “TrasimenoFumetto”

Pubblicato il bando della prima edizione del concorso “TrasimenoFumetto” promosso dal Comune di Magione e dalla Proloco di San Feliciano in collaborazione con Sistema Museo, la Biblioteca delle nuvole, Comunicareleditoria e altri professionisti del settore. Tema dell’edizione 2023 “Il Trasimeno tra storia e leggenda”. Il concorso, suddiviso in due sezioni: fumettisti e illustratori, è rivolto a professionisti ed esordienti. Ai partecipanti è richiesto di realizzare un minimo di tre tavole per la categoria fumettisti e un minimo di tre illustrazioni legate da un filo narrativo per la categoria illustratori. Gli elaborati andranno inviati, accompagnati dalla scheda di partecipazione, all’indirizzo email trasimenofumetto@gmail.com entro il 28 febbraio 2023. La partecipazione al concorso è gratuita. Le opere verranno valutate dalla giuria composta da: Laura Scarpa, presidente e dai giurati: Lucia Baldassarri, Silvia Vecchini, Moreno Chiacchiera, Francesco Siena (Sudario Brando), Francesco Gaggia e Vanni Ruggeri. Ai primi classificati delle due categorie verrà assegnato un premio di 300 euro, ai secondi e terzi classificati premi in prodotti tipici.

I lavori selezionati verranno esposti in una mostra dedicata al concorso mentre tutti i partecipanti presenti alla premiazione potranno incontrare i giurati in una “clinic fumetto” durante la quale verranno analizzati e commentati i lavori presentati. La cerimonia di premiazione si terrà nell’ambito del festival TrasimenoFumetto in programma a San Feliciano di Magione ad aprile 2023. La manifestazione si innesta in un territorio in cui operano illustratori e fumettisti di livello nazionale e internazionale, una fumetteria e molti appassionati di questa arte. L’idea è quella di partire da questa ricchezza culturale per divulgare ed approfondire – attraverso incontri, dibattiti, presentazione di libri, mostre, mercatini e quanto altro – la cultura del fumetto, coinvolgendo personalità del settore sia a livello regionale che nazionale.