Prevenzione cardiovascolare: in 300 per i check up gratuiti a Gubbio

Evento promosso dalla fondazione per il tuo cuore” dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri

Sono quasi 300 le eugubine e gli eugubini saliti sul truck di Banca del Cuore nell’ambito della campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare promossa dalla “Fondazione per il tuo cuore” dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, che ha fatto tappa a Gubbio, in Piazza 40 Martiri, dal 9 all’11 dicembre scorsi. A tutti i cittadini è stata offerta la possibilità di sottoporsi a uno screening cardiologico completo e gratuito. Gubbio è stata infatti una delle 28 città italiane che hanno ospitato e ospiteranno il Truck.

Euro Antonio Capponi, Responsabile facente funzioni UO UTIC Cardiologica PO Gubbio GT, nel fare il punto sull’iniziativa, spiega che “nel dettaglio, a salire sul truck sono state 92 persone il primo giorno, 95 il secondo e 105 l’ultimo giorno. Sono numeri che ci inorgogliscono, e che hanno impegnato ininterrottamente i medici di cardiologia dell’ospedale di Branca, il direttivo regionale Anco arrivato da Terni, Foligno, Assisi e Città di Castello, i medici specializzandi dell’Università di Perugia, gli infermieri da Branca, Perugia e Foligno. Mi piace sottolineare che tra i medici che hanno fatto parte della “squadra” ci fossero anche tre cardiologi, oggi in pensione, che hanno fatto la storia della cardiologia in Umbria e in Italia: Paolo Verdecchia, Gianfranco Alunni, Adirano Murrone, già primario del nostro ospedale”.

Ad accedere ai controlli sul truck sono state persone di tutte le età, da ventenni a ultraottantenni. “Nonostante fosse possibile prenotarsi – spiega il dottor Capponi – in molti sono venuti senza averlo fatto e tutti, e per questo davvero va un plauso alle persone che sono arrivate sul truck, hanno atteso con pazienza senza mai lamentarsi. Sono davvero contento di come sia andata, un successo certamente legato anche al grande lavoro fatto dall’amministrazione comunale e dall’assessorato di competenza, che ci ha messo nelle perfette condizioni per fare un buon lavoro”.

Anche l’assessore alle Politiche per la coesione sociale e per la Promozione della salute Lucia Rughi plaude al grande successo dell’iniziativa: “Con una operazione non semplicissima di conciliazione di spazi, cantiere, Città del Natale e kilowatt necessari a tenere attive le centraline del truck, siamo riusciti a posizionare il camion in una zona centrale, che ha consentito a trecento cittadini di fare un check up completo e gratuito della propria salute cardiovascolare: un’opportunità unica, che ha aperto le porte della prevenzione anche a chi, per motivi economici o per trascuratezza, magari da tempo non si sottoponeva a esami e controlli medici. Siamo perciò particolarmente orgogliosi del successo di questo lavoro di rete che ha portato in città un modo innovativo, veloce e gratuito per conoscere il proprio stato di salute e attivare una importante campagna di prevenzione sulla quale, anche in futuro, non smetteremo di vigilare”.