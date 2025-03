I prossimi appuntamenti con Gran Tour Perugia

Due fine settimana all’insegna della cultura, dell’arte, ma anche di storie di vita e curiosità in compagnia di Gran Tour Perugia che per i prossimi appuntamenti propone una visita guidata d’eccezione per avvicinarsi alla figura di Maria Montessori, un’incursione nella chiesa della Compagnia della Morte, segreti e misteri del monastero di San Pietro e un trekking urbano lungo le vie dell’acquedotto medievale.

Si inizia sabato 8 marzo alle 16, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, prenderà il via Grandi donne a Perugia, il racconto della straordinaria vita di tante figure femminili che hanno fatto la differenza nel corso della storia della città di Perugia. Tra loro, Maria Montessori, che strinse un profondo legame con il capoluogo umbro e il Centro Santa Croce, un’istituzione scolastica diventata punto di riferimento mondiale per la divulgazione del metodo Montessoriano. Durante la visita guidata si entrerà nel museo a lei dedicato, allestito nelle aule dell’ex convento del Carmine.

Costo della visita guidata euro 16 (comprensivo di ingresso al museo Montessori), gratuito fino a 12 anni

Domenica 9 marzo alle 16 visita alla chiesa della Compagnia della Morte in piazza Piccinino, luogo solitamente inaccessibile, poco noto ma ricco di storia e sede della Confraternita della Misericordia, tutt’ora attiva. I membri di questa confraternita, nata nel 1570, si occupavano di dare degna sepoltura ai poveri e ai giustiziati, veri e propri antesignani delle attuali pompe funebri.

Costo della visita guidata euro 12, gratuito fino ai 12 anni

Sabato 15 marzo alle 16 spazio a “I segreti del monastero di San Pietro“, visita in un luogo del silenzio dalla grande bellezza architettonica, contenitore di numerose opere d’arte e prima sede vescovile nel capoluogo umbro. Ma la domanda è: quanti misteri si nascondono in quasi 1000 metri quadrati di basilica abbaziale? Simboli esoterici, catacombe paleocristiane, opere con doppi significati per il tour che terminerà poi nell’orto medievale, aperto per l’occasione.

Costo della visita guidata euro 16 a persona (12 + 4 ingresso basilica), gratuita fino a 12 anni

Domenica 16 marzo alle 9 si parte per un trekking fuori dalle mura urbiche per percorrere il tragitto dell’acquedotto di Perugia, vero e proprio capolavoro dell’ingegneria medievale che da monte Pacciano, nelle vicinanze del quartiere San Marco, portava, allora, l’acqua fino alla Fontana Maggiore. Tragitto dal quale nasce il famoso detto in dialetto perugino “porta l’acqua al di ‘nzù”. La visita guidata è volta a sostenere il progetto di crowdfunding del Circolo Ponte d’Oddi che si muove per il restauro dell’acquedotto.

Costo della visita guidata euro 12, gratuito fino ai 12 anni

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it