Più controlli nel centro storico del capoluogo per garantire sicurezza e rispetto dei parcheggi

A partire dal mese di novembre sarà intensificata l’attività di controllo da parte della Polizia locale

Il miglioramento della vivibilità del centro storico di Marsciano è una puntuale richiesta che arriva dai cittadini e rispetto alla quale l’Amministrazione comunale ha già intrapreso alcune azioni relativamente al decoro, alla riqualificazione della pavimentazione, al potenziamento dell’offerta culturale e alla sicurezza. Proposte e progettualità che sono state condivise anche in una apposita riunione con i cittadini. “Per il raggiungimento di questo obiettivo – afferma il vicesindaco Sergio Pezzanera – riteniamo necessario anche il pieno rispetto, da parte di tutti, di quelli che, all’interno del centro storico, sono gli spazi adibiti al parcheggio e al carico e scarico merci, evitando di trovarci, come purtroppo ancora oggi accade, con veicoli parcheggiati in spazi non consentiti che ostacolano la viabilità, il passaggio dei pedoni e l’azione dei mezzi meccanici che intervengono per la pulizia della strada”.

E proprio per agevolare l’accessibilità pedonale al centro storico l’Amministrazione ha esteso l’orario di funzionamento dell’ascensore pubblico che collega il parcheggio di via del Mulino con piazza degli Uffici. L’ascensore è ora aperto tutti i giorni fino a mezzanotte, a partire dalle 07.30 nei giorni feriali e dalle 06.00 nei giorni festivi.

A partire dal mese di novembre l’Amministrazione comunale intende verificare il rispetto delle regole di viabilità e sosta, come anche dei comportamenti volti a preservare il decoro urbano, attraverso una più assidua presenza della Polizia locale, che interverrà con la comminazione di sanzioni in presenza di violazioni delle normative. “L’invito che rivolgiamo a tutti i cittadini che abitano e fruiscono il centro storico del capoluogo – conclude il vicesindaco Pezzanera – è quello a prestare la massima attenzione al rispetto della segnaletica presente per evitare di incorrere in sanzioni. Il nostro obiettivo non è fare multe ma ristabilire una corretta fruizione degli spazi a vantaggio di tutti”.