PIN Inps per le prestazioni COVID-19: come richiederlo. Tutte le informazioni necessarie



Chi non ha il PIN Inps potrà richiederlo in uno dei seguenti modi:

inps.it > Servizio “Richiesta PIN on line” (scrivere nella barra di ricerca “richiesta pin”) Contact Center (803 164 da fisso; 06 164 164 da cellulare)

Riceverà i primi 8 caratteri via SMS o e-mail e i secondi 8 caratteri per posta, al domicilio indicato. Per inoltrare le domande di prestazione legate all’emergenza COVID-19 sono sufficienti i primi 8 caratteri:

indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO

indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

indennità lavoratori del settore agricolo

indennità lavoratori dello spettacolo

bonus per i servizi di baby-sitting

Esclusivamente per il “bonus per i servizi di baby-sitting”, se la domanda è stata inoltrata utilizzando solo i primi 8 caratteri è necessario entrare in possesso anche dei secondi 8, per consentire la registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e l’appropriazione telematica del bonus.

Cosa fare se….

Mi è arrivata solo la prima parte del PIN

Per la richiesta delle prestazioni legate all’emergenza COVID-19 è sufficiente la prima parte del PIN.

Il sito Inps mi segnala un errore di anagrafica

Attendere di essere richiamati dal Contact Center, che rileva l’anomalia. Nel caso non si fosse richiamati entro 12 ore, chiamare il Contact Center.

Per ulteriori dettagli sul rilascio del PIN e sulle indennità per COVID-19 consultare il Messaggio Inps Hermes n. 1381/2020 e le circolari Inps n. 44-45-47 del 2020.

Si precisa che le indennità legate all’emergenza COVID-19 non riguardano i percettori di Reddito o Pensione di cittadinanza.