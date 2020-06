Perugia: riaprono il Pozzo etrusco e il Museo del Giocattolo. Tutte le informazioni

Da domani, venerdì 5 giugno, il Pozzo etrusco accoglierà nuovamente i visitatori, con il massimo della sicurezza, attraverso un desk esterno che permetterà di prenotare le visite e applicare al meglio le normative vigenti sui distanziamenti sociali. Il Pozzo etrusco sarà visitabile:

venerdì 10.00 – 13.30;

sabato 10.00 -13.30 e 14.30 -18.00;

domenica 10.00 – 13.30,

con ingressi ogni 20 minuti circa.

Le visite dovranno essere prenotate secondo una delle seguenti modalità: presso l’ingresso del vicolo del pozzo etrusco oppure contattando lo 075 5733669 dal venerdì alla domenica mattina, oppure tramite e-mail: promoter@fondazioneranieri.org

Le visite verranno effettuate nel rispetto dei distanziamenti e delle principali normative di sicurezza.

Dal 7 giugno, invece, riapre in piena sicurezza il Museo del gioco e del giocattolo pur se con ingressi limitati. In particolare il Museo del gioco e del giocattolo di Perugia sarà aperto tutte le domeniche dalle ore 16 alle ore 18.30 per tutto il mese di giugno. Ci saranno due turni di visita: il primo alle 16.30 , il secondo alle 17.30. L’ ingresso include: la visita guidata e un momento di spettacolo con teatrino dei burattini. Durata complessiva: 50 minuti. Il contributo di ingresso al museo è di 4 euro sia per gli adulti che per i bambini. (i bambini al di sotto dei 2 anni non pagano).

Norme di sicurezza e prenotazioni: