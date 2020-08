Perugia: proseguono i controlli per contrastare il degrado del centro storico. Merli: “Obbligo morale di rispettare le norme e i divieti a tutela della nostra comunità”

Proseguono senza interruzione i controlli della Polizia locale di Perugia sul fronte del contrasto al degrado anche causato dalla vendita e somministrazione di alcool fuori dagli orari consentiti. Nella notte scorsa personale dell’ufficio controlli commerciali unitamente ad altro personale del Corpo ha provveduto a sanzionare due attività dell’area del centro storico tra piazza IV Novembre e Piazza Danti che non rispettavano il divieto di vendita di alcolici oltre l’orario consentito.

Più di 7 mila euro le sanzioni elevate in totale per le due attività che somministravano alcool oltre le 1.30 di notte in centro storico a Perugia.