“Che spettacolo di città”. Un festival per tornare a fare della cultura un luogo sicuro

Il prossimo weekend va in scena Che spettacolo di città, un mini festival firmato dal Comune di Perugia con la Direzione Artistica dell’Associazione Musicittà, che vede protagonista assoluta la città di Perugia e ne esplora due dei luoghi aperti più preziosi: il Chiostro del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria e i Giardini di S. Matteo degli Armeni. Una scelta volta a stimolare la ripresa di un positivo rapporto tra artisti e spettatori, attraverso eventi realizzati nel rispetto rigoroso di tutte le norme di sicurezza e nell’atmosfera più salubre e rassicurante dello spazio aperto. Il festival prevede quattro spettacoli in due giorni cui faranno da scenografia naturale l’architettura dei luoghi e la luce dei pomeriggi d’estate.

Ad esibirsi nel Festival saranno giovani professionisti umbri desiderosi di dimostrare che l’arte non si è fermata, che è ancora possibile fare spettacolo in sicurezza, che occorre reinventare le modalità del fare arte e che collaborando possiamo riportare cittadini e turisti a partecipare a eventi culturali, ad ammirare la nostra città, a godere dell’arte in serenità, in una Perugia spettacolare.

Il festival si articolerà nelle due giornate di sabato 18 e domenica 19 luglio secondo il seguente programma:

SABATO 18 LUGLIO

Ore 18.00 Coristi a Priori

presso il Chiostro del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria

Sonorità del profano tra passato e presente (coro)

Ore 19.00 Performance Teatrale-Musicale di Giulia Zeetti e Mirco Bonucci

presso il Giardino di S.Matteo degli Armeni

La vie en rose – un viaggio nella chanson française tra note e poesia (teatro/musica)

DOMENICA 19 LUGLIO

Ore 18.00 Ensemble Femminile Nota Sò

presso il Chiostro del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria

Voci femminili tra ‘800 e ‘900 (coro/pianoforte)

Ore 19.00 Lorenzo Cannelli & the Unplugged Foster Family

presso il Giardino di S. Matteo degli Armeni

Il rock da camera (trio d’archi/voce/piano)

Ingresso libero fino alla capienza consentita

Per la prenotazione dei posti scrivere:

349 3757903 via WhatsApp/Sms, oppure inviare una email a info.cultura@comune.perugia.it (indicando la data, l’orario e il numero di persone)