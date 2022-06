Perugia, prosegue Todo Mundo in Corso Garibaldi

Fino a domenica 19 giugno a Perugia proiezioni, enogastronomia, musica, fotografia e letteratura. Tra Grecia, Burkina Faso e riscoperta del quartiere

Cinema (Te lo giuro e Pazza Idea), libri (sabato alle 19 presentazione del numero 2 di ARABPOP. Rivista di arti e letterature arabe contemporanee), e musica (domenica 19 alle 20 Jabek Kanuteh e Marco Zanotti presenteranno il loro nuovo album (Are you Strong?)

Prosegue sabato 18 e domenica 19 giugno, in corso Garibaldi a Perugia, Todo Mundo – Cinema ed eventi nel Borgo, rassegna multidisciplinare a ingresso gratuito ideata e promossa dall’associazione MenteGlocale APS in collaborazione con Corso Garibaldi District e Vivi Il Borgo, con il patrocinio del Comune di Perugia e dell’Università per Stranieri di Perugia, e con il sostegno della Fondazione Perugia e del Comune di Perugia – Assessorato alla Partecipazione attiva, Innovazione, Turismo e Sviluppo economico.

Todo Mundo – Il programma

Cinema, tutte le sere alle 21.30 in piazza Lupattelli: sabato 18 giugno proiezione di Te lo giuro (Wallay) del Burkina Faso, in collaborazione con il FESCAAAL – Festival Cinema Africano, d’Asia e America Latina; e infine domenica 19 giugno tocca a Pazza Idea (Xenia), del greco Panos H. Koutras, con un cameo di un’inedita Patty Pravo.

Libri e attualità, con la presentazione, sabato 18 giugno alle 19 sempre in piazza Lupattelli, di ARABPOP. Rivista di arti e letterature arabe contemporanee. Con Chiara Comito, arabista e redattrice di ARABPOP, e Chiara Cruciati, giornalista foreign desk e corrispondente dal Medio Oriente per Il Manifesto, si parlerà del secondo numero della rivista, pubblicata dalla casa editrice Tamu edizioni, dal titolo/tema FUTURO. L’incontro è promosso in collaborazione con la libreria POPUP che, nei 3 giorni di Todo Mundo, sarà presente con un proprio spazio dedicato ai libri da cui prenderanno spunto le letture a cura del gruppo LaAV – Letture ad Alt Voce di Perugia, sempre sabato prima della proiezione serale.

E poi musica, domenica 19 giugno, alle 20, con il concerto di Jabek Kanuteh e Marco Zanotti, duo formato dal griot gambiano alla kora e dal polistrumentista romagnolo alle percussioni che presenterà il nuovo album Are you Strong?

Tutte le sere sarà possibile gustare i sapori del Mondo in piazza Lupattelli e lungo corso Garibaldi e sabato 18 giugno, alle 18.30, lo chef Taifour Osman del Ristorante Mandela proporrà in piazza lo showcooking L’Africa nel piatto.

Infine, domenica 19 giugno, con partenza alle 18.30 da piazza Grimana, camminata a cura di Gran Tour Perugia alla scoperta della “Perugia insolita”: visita guidata alla scoperta del Borgo di Sant’Angelo e dei suoi luoghi speciali, come la prestigiosa sede dell’Università per Stranieri, la chiesa di Sant’Agostino, la Domus Pauperum e il tempio di San Michele Arcangelo. (Info e prenotazioni: tel 371 3116801).