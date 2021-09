Perugia: nuovi interventi nelle scuole a Casa del Diavolo e San Martino in Campo

I progetti approvati dalla Giunta comunale, in vista della riapertura dell’anno scolastico

La Giunta comunale ha dato il via libera a due interventi in altrettante scuole comunali, in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2021/2022.

È stato, infatti, approvato il progetto esecutivo per l’intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi alla scuola primaria di Casa del Diavolo, per un importo complessivo di 38mila euro, finanziati dal Ministero dell’Istruzione sulla base di un apposito bando del 2020.

Il secondo progetto approvato dalla Giunta riguarda, invece, l’intervento di adeguamento di spazi e aule della scuola secondaria di primo grado di San Martino in Campo, per un investimento complessivo di 20mila euro. Anche in questo caso, i lavori saranno finanziati con i fondi messi a disposizione dal Miur per l’anno scolastico 2021-2022.

I lavori di adeguamento si rendono necessari a seguito delle vigenti regole di distanziamento, che hanno fatto emergere la necessità di una nuova aula, ricavata nella zona ex uffici, posta al piano terra del plesso scolastico.