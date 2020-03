Perugia, l’Assessore Cicchi elenca i ‘servizi sociali’ attivi. E avvisa sulle modalità di utilizzo degli stessi

Il Comune di Perugia non si ferma. Questa è la comunicazione dell’assessore Edi Cicchi welfare, famiglia, pari opportunità, casa,servizi civici.

Cari concittadini, volevo dirvi che di fronte a questa “guerra silente” i servizi comunali non si fermano. Accanto al servizio di spesa e farmaci a domicilio che hanno potenziato i servizi già in essere per le persone fragili, sono attivi i servizi di assistenza domiciliare agli anziani che abbiamo implementato attraverso la territoriale anziani, alle persone con disabilità e ove necessario ai minori. Tutti i bambini che sono collocati nelle comunità educative possono avere contatti con i familiari, secondo le disposizioni del tribunale, a mezzo web. Sono rimasti attivi i servizi dedicati alla pronta accoglienza adulti e minori. E’ Attiva e potenziata la mensa della Caritas e la consegna dei pasti a domicilio. È attivo il pronto intervento sociale, il centro a bassa soglia e l’ostello notturno. Siamo in contatto con la prefettura per verificare la possibilità di ampliamento del servizio. In questo momento dove le famiglie possono ritrovare momenti di intimità, lontani dallo stress quotidiano che oggi la vita ci impone dobbiamo però pensare anche alle donne vittime di violenza che a causa di delle restrizioni sono costrette a vivere h24 all’interno delle mura domestiche. Per loro ricordo il numero verde 1522 che attraverso i centri antiviolenza può essere chiamato per il ogni necessità.

Per quanto riguarda i servizi civici sono aperti a Monteluce

UFFICIO PROTOCOLLO

UFFICIO MORTI E NATI

UFFICIO MATRIMONI

UFFICIO CIMITERI PERSONE (2 SPORTELLI 1 FORNO CREMATORIO E RESTITUZIONE CENERI)

UFFICIO AUTORIZZAZIONI (STRUTTURE PER MINORI, DISABILI, ANZIANI)

UFFICIO CASA

UFFICIO ANAGRAFE (Carte identità . Cambi e immigrazione )

UFFICIO CANCELLAZIONI

Anche se si raccomanda di utilizzare questi servizi solo per lo stretto indispensabile e improrogabile.