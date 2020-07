Perugia: inaugurato l’Ecomodulo del parco ‘Chico Mendez’

Nell’ambito delle attività di riqualificazione e valorizzazione delle aree ricomprese tra via del Fosso e quelle del parco “Chico Mendez”, l’amministrazione comunale ha realizzato un “ecomodulo”, che fungerà da prototipo di padiglione polifunzionale eco-compatibile a disposizione delle associazioni e dei residenti.

La struttura è stata inaugurata nel pomeriggio di sabato 4 luglio alla presenza dell’assessore all’ambiente Otello Numerini, dell’ing. Luca Galletti, in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, dell’assessore all’Urbanistica Margherita Scoccia, dell’ex vice Sindaco Urbano Barelli e di Daniele Ercolani presidente dell’Associazione Natura Urbana, del Geom. Michele Monsignori che ha seguito la direzione lavori, Emilio Buchicchio dell’area ambiente e dei rappresentanti dell’azienda che effettuato i lavori.

“Una struttura importante in un parco tra i più importanti della città -ha spiegato l’assessore all’Ambiente Numerini- che è solo l’ultimo, in ordine temporale, dei tanti interventi realizzati in questo parco, nel quale sono stati investiti 450mila euro ampliandolo, realizzando il percorso vita, le aree per cani, l’illuminazione a led e la videosorveglianza. Tutte azioni -ha proseguito- che dimostrano l’attenzione dell’amministrazione per il verde, rispetto al quale -ha concluso- mi preme anche ricordare la riqualificazione dell’area di via Diaz, inaugurata nei giorni scorsi, e gli investimenti previsti con il Piano Periferie al parco vittime delle Foibe (peer 1,8 milioni di euro) e al parco della Pescaia (per 430mila euro)”

“Un percorso -ha fatto eco l’assessore Scoccia- che comincia, come vediamo, a dare i propri frutti, e che viene realizzato con l’obiettivo di qualificare e valorizzare un’area importante della città e migliorare la vivibilità della città stessa”.