Castelluccio ‘sold-out’ ma serve regolare gli accessi

Castelluccio di Norcia ancora una volta presa d’assalto dai turisti per gustare le meraviglie di una natura e di un paesaggio unici, resi ulteriormente attraenti in questo periodo dai magnifici colori della fioritura. Un vero e proprio toccasana per un territorio ancora ferito per il terremoto del 2016 ma che rischia di diventare un boomerang se non si provvede quanto prima ad una regolamentazione del traffico e degli accessi. Domenica 5 luglio le strade che portano alla frazione nursina, sia dal lato umbro che da quello marchigiano, si sono trasformate in una sorta di ‘raccordo in pieno stile romano’, con code interminabili e lunghe ore di attesa. Le strade di montagna, complici lavori di manutenzione e riassetto della viabilità non ancora conclusi, si sono rivelate ancora una volta inadeguate ad ospitare un’ondata record di auto, moto, camper e pullman, complice anche l’inciviltà di chi, pur di regalarsi uno scatto tra i fiori e di farsi una passeggiata tra i prati, ha lasciato la propria auto lungo le strade principali, impedendo la corretta circolazione a doppio senso.

Il Sindaco di Norcia, presente sull’altopiano per partecipare alla giornata di festa organizzata come ogni anno dagli abitanti di Castelluccio di Norcia e Castel Sant’Angelo sul Nera, ha annunciato:

“Per il 2021 occorre istituire la prenotazione obbligatoria per salire a Castelluccio, mettendo a disposizione le navette, come deciso dal consiglio comunale nel 2016, con partenze che stabiliremo con il Parco dei Sibillini e la Prefettura, ma di certo così non è sostenibile sia per la pressione antropica che per gli stessi visitatori a cui non si riesce ad offrire un servizio all’altezza dello spettacolo naturale”.

“Un evento come quello della fioritura e un paesaggio di così straordinaria bellezza come quello del Pian Grande, del Vettore e dei Monti Sibillini giustamente attirano turisti da tutt’Italia, ma senza una regolamentazione chiara degli accessi diventa insostenibile la pressione turistica che tra giugno e luglio si riversa sugli altipiani di Castelluccio per godere della fioritura”.

Così commentano – Maurizio Zara presidente di Legambiente Umbria e Antonio Nicoletti responsabile nazionale aree protette e biodiversità di Legambiente.

“I prossimi fine settimana di luglio ci attende sicuramente una situazione ben peggiore – commentano i due esponenti di Legambiente – per questa ragione ci appelliamo alle istituzioni che hanno abbandonato qualsiasi idea di programmare per tempo il flusso turistico, che per fortuna continua a prediligere questo territorio, che va però accompagnato a scelte di mobilità sostenibile per garantire la conservazione di in uno degli altipiani più vasti dell’Italia centrale e al tempo stesso una delle zone più singolari e di qualità paesistica dell’Appennino dell’Italia Centrale. E senza pensare a proposte costose e inutili come gli impianti a cremagliera, una soluzione semplice e di poco impatto ci sarebbe ed è un Regolamento degli accessi e per lo stazionamento automezzi proposto già nel 2018 dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini e mai applicato, che garantirebbe l’interesse degli abitanti e delle attività economiche e la salvaguardia dei luoghi evitando il parcheggio sui prati e la sicurezza delle persone”.

La proposta del Parco del 2018 – evidentemente dimenticato in qualche cassetto – prevede un piano modulare con aree di sosta con chiusura fino ad esaurimento dei posti, cominciando da quelle più prossime al Centro abitato, come l’anello stradale intorno a Castelluccio, altre successive aree di sosta per auto e per pullman a Forca di Presta, Forca di Gualdo e Scentelle, fino a quelle previste al Bivio Norcia-Arquata e dal Bivio da Arquata-Montegallo da attivare dopo il completamento delle prime. Un piano che richiede ovviamente l’organizzazione di un servizio di navette tra Norcia e Scentinelle e tra Arquata e Forca di Presta, l’utilizzo di sistemi semaforici e il presidio di personale autorizzato a regolare gli accessi e controllare che tutto avvenga secondo le regole. Determinante per il buon funzionamento del regolamento anche un’adeguata e capillare informazione, attraverso la stampa e gli altri media tra cui anche i social network, ma anche adeguata segnaletica lungo le strade di avvicinamento. Insomma uno strumento che viene applicato normalmente in qualsiasi area protetta, e al quale tranquillamente si adeguano i turisti che vogliono fruire di patrimoni naturali unici”.