Perugia: il programma del primo week-end di ‘Luoghi Invisibili’. Si parte con La Loggia dell’Arco Etrusco e l’itinerario del Perugino

Inizia con due visite sold out il primo weekend di Luoghi invisibili Perugia. La Loggia dell’Arco Etrusco e l’itinerario del Perugino sono infatti due degli eventi che hanno riscosso un successo immediato di pubblico in questo primo fine settimana dedicato alle aperture straordinarie di palazzi di pregio artistico, musei e altri siti storici dell’acropoli perugina che sono normalmente chiusi e inaccessibili al pubblico e ai turisti. C’è invece ancora spazio per le prenotazioni delle iniziative al Post e delle passeggiate guidate lungo i percorsi storici del cibo tipico umbro (sabato alle ore 18) e alla scoperta dei panorami e di scorci cittadini inusuali o inaspettati (domenica alle ore 18). Tutti gli eventi con prenotazione obbligatoria telefonica al 3478974403, le iniziative al Post devono essere prenotati al numero 0755736501. Non richiede prenotazione invece la tradizionale passeggiata domenicale di Amico Peloso con i nostri amici a quattro zampe: appuntamento ai Giardini Carducci alle 10.30 di domenica.

“Stiamo ricevendo tantissime telefonate – spiega il vicepresidente dell’Associazione Luoghi Invisibili Stefano Ferrari- e siamo spiacenti di non poter venire incontro a tutte le richieste. Ma l’edizione 2020, come avevamo già annunciato, ha un programma più contenuto e un numero di partecipanti ridimensionato per garantire il rispetto di tutte le misure di sicurezza contro il Covid”.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL PRIMO WEEKEND – Si comincia venerdì 2 ottobre alle ore 10.30 con la prima “visita con il padrone di casa”: saranno gli archeologi della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria ad aprire le porte di Palazzo Brutti e della Loggia dell’Arco Etrusco. Nel pomeriggio una delle novità del programma 2020: alle ore 18.30 inaugura un nuovo spazio immersivo presso il POST, con multiproiezione a 360 gradi “ tra suoni e immagini d’acqua”, realizzata in collaborazione con DigiPASS Perugia.

Sabato 3 ottobre alle ore 10 si va alla scoperta del Rinascimento con la visita guidata “Il Perugino e i suoi Allievi. Itinerari sulle tracce dell’arte rinascimentale a Perugia”. Dalle ore 15,30 alle 19,30 si torna al Post per la mostra divulgativa “Volatili in Piazza del Melo”, con esposizione di canarini e voliera didattica accessibile. Ci sarà anche un laboratorio di costruzione a tema per bambini dai 6 agli 11 anni in tre turni (ore 15,30 / 17,00 / 18,30). L’iniziativa è organizzata dal Post, in collaborazione con l’Associazione Ornitologica Perugina, con il supporto del Raggruppamento Regionale Marche-Umbria della F.O.I. (Federazione Ornicoltori Italiani Onlus). Alle ore 18 un inedito percorso storico ed enogastronomico, con la visita guidata “Indovina che si mangia stasera? Percorso storico, tra le vie della città, sul cibo tradizionale in Umbria”.

Domenica 4 ottobre il primo appuntamento è alle ore 10,30 con “Pelosissima”, una passeggiata nel cuore della città con gli amici a 4 zampe, a cura dell’Associazione Amico Peloso. Come sempre l’appuntamento per la partenza è presso i giardini Carducci. Dalle ore 15.30 alle 19,30 proseguono presso il Post la mostra divulgativa dei volatili e il laboratorio di costruzione a tema per bambini. Alle ore 18 una suggestiva visita guidata tra panorami e scorci cittadini “Racconti perugini di una città vista dall’alto”.