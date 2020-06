Perugia: controlli della Polizia locale nei locali del Centro Storico

Nel pomeriggio e nella serata di venerdì 19 giugno, agenti della Polizia Locale e della Questura, nell’ambito di un’azione congiunta finalizzata al rispetto delle norme anti assembramento e del divieto di somministrazione di alcol ai minori, hanno effettuato una serie di controlli in alcuni pubblici esercizi e negozi di vicinato del centro storico della città.

“Il controllo era programmato già da qualche giorno – ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Luca Merli, ringraziando gli agenti per l’impegno – anche ai fini di prevenzione. Si è trattato di un’azione importante, realizzata in sinergia con la Questura di Perugia, in un clima di massima collaborazione. Come amministrazione siamo impegnati e continueremo a esserlo per garantire la sicurezza, a cui, in questo particolare momento, è ancora più necessario porre attenzione per il bene di tutti e, soprattutto, dei nostri giovani. Non possiamo che ribadire l’invito agli esercenti -ha concluso Merli- a rispettare le regole, confermando che l’attività di controllo continuerà in maniera serrata anche in futuro.”