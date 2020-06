Trevi: “Tamponiamo l’emergenza”. Comune e Caritas insieme per potenziare il welfare di comunità

Il Comune di Trevi ha approvato il progetto di solidarietà “Tamponiamo l’emergenza” che vede impegnati l’amministrazione comunale e la Caritas Interparrocchiale “Beato Pietro Bonilli” nel sostenere, in questo particolare periodo di criticità legato al Covid 19, nuclei italiani e stranieri residenti nel territorio che versano in reale difficoltà e disagio familiare, lavorativo, economico e sociale. La misura- messa nero su bianco – con un atto deliberativo, di fatto formalizza una collaborazione in essere da tempo, che si è intensificata in questo periodo di emergenza sanitaria in cui sono aumentate le famiglie che afferiscono agli uffici del servizio sociale e per le quali è stata messa a sistema una modalità di supporto concretizzatasi grazie alla sinergia di diverse realtà: oltre al Comune e alla Caritas, fondamentali risultano infatti gli apporti dati dal Gruppo comunale di Protezione civile e dall’Iper Conad di Piazza Umbra con la spesa sospesa.