Perugia, questa mattina si è verificato un incidente stradale a Largo Porta Pesa

Questa mattina, la Squadra dei vigili del fuoco del distaccamento città di Cavour è intervenuta a seguito a un incidente stradale verificatosi a Largo Porta Pesa. Un’autovettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha sfondato il parapetto ed è precipitata in Via Enrico Dal Pozzo.

L’unico occupante del veicolo è stato prontamente soccorso da un passante, che è riuscito a estrarlo dall’auto prima dell’arrivo dei soccorsi. Il ferito è stato successivamente affidato alle cure del personale medico del 118, intervenuto rapidamente sul posto. Fortunatamente, non risultano altre persone coinvolte nell’incidente.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti anche i Carabinieri, che stanno conducendo i rilievi per determinare le dinamiche esatte dell’accaduto.