A bordo cinque persone

Nella mattinata di oggi, due squadre dei Vigili del Fuoco, partite dalla sede centrale con un’Autopompa Serbatoio (APS) e un’autogru (AG), sono intervenute per un incidente stradale avvenuto in zona San Nicolò.

Un pulmino, con a bordo cinque persone – l’autista, un accompagnatore e tre passeggeri con disabilità – è uscito di strada, finendo in uno scolo d’acqua e ribaltandosi su un fianco. I Vigili del Fuoco hanno estratto in sicurezza tutti gli occupanti, che, secondo una prima valutazione, risultavano illesi. Tuttavia, per maggiore prudenza, sono stati affidati al personale sanitario del 118 per ulteriori accertamenti medici.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per effettuare i rilievi necessari e gestire la viabilità.

Al momento, le cause dell’incidente sono ancora sotto accertamento.