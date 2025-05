Donazione di uniformi operative fuori uso ai vigili del fuoco del Kosovo

Mercoledì 21 maggio 2025, alle ore 9:30, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia (Via G. Pennetti Pennella, snc – Madonna Alta), si è tenuta una conferenza stampa in occasione della donazione di 460 uniformi tecniche ai Vigili del Fuoco del Kosovo, nell’ambito della missione di pace della Forza Multinazionale (MSU) a Pristina.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Gianluca Pennetti Pennella, è realizzata in collaborazione con il Comando VV.F. di Perugia e con il contributo dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – Sezione di Perugia.

Nel piazzale del Comando era visibile il camion della MSU pronto a partire per il Kosovo con il carico delle divise, simbolo tangibile di cooperazione internazionale e solidarietà operativa.

Questa donazione rappresenta un nuovo capitolo del progetto avviato nel 2019, che ha già permesso di consegnare oltre 1.000 capi tecnici ai colleghi kosovari, oltre che beni alimentari e biciclette per i bambini, contribuendo a rafforzare i legami professionali e umanitari tra i due Paesi.