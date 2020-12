Perugia: al via lavori di manutenzione in diverse zone della città. Interventi a Palazzo della Penna, Centro dell’Infanzia Tiglio e Piazzetta Puletti

A Perugia è tempo di manutenzione. La Giunta comunale, infatti, ha approvato molteplici interventi che riguarderanno tre diverse zone del capoluogo umbro.

Su proposta dell’Assessore Otello Numerini, uno dei palazzi storici di Perugia, ossia palazzo della Penna, attuale sede dell’assessorato alla cultura del Comune, sarà interessato entro breve da significativi interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli spazi. I lavori, per un importo complessivo di 70mila euro interamente a carico del Comune, riguarderanno la manutenzione ed implementazione degli impianti antintrusione, di video sorveglianza e di rilevazione incendi.

Le opere verranno eseguite a breve al fine di garantire la massima fruibilità del palazzo per la stagione espositiva della primavera 2021, emergenza sanitaria permettendo.

“Palazzo della Penna è una parte importante del patrimonio storico di questa città – segnala l’assessore Otello Numerini – ma come tutte le strutture datate richiede interventi di manutenzione e riqualificazione. Con questo importante investimento l’Amministrazione ha deciso di dar corso immediatamente alle opere di messa in sicurezza dell’immobile, con l’auspicio che nella prossima primavera possano riprendere in sicurezza le attività espositive, attualmente sospese a causa dell’emergenza sanitaria in atto”.

Inoltre, come già preannunciato dallo stesso Numerini e dal dirigente Leonardo Naldini, è stato approvato anche il progetto definitivo per la riqualificazione architettonica di piazzetta Ruggero Puletti. Si tratta dell’area limitrofa a piazza Grimana (o piazza Fortebraccio), adiacente il campetto da basket, oggi utilizzata come parcheggio per le auto.

L’intervento, per un importo complessivo di oltre 72mila euro interamente a carico del Comune, prevede la rimozione dell’attuale pavimentazione in asfalto sostituendola con calcestruzzo architettonico e mattoni per legarla filologicamente alle pavimentazioni dei marciapiedi di via Pinturicchio, del sagrato della chiesa di San Fortunato e di Palazzo Gallenga Stuart.

Con l’occasione si procederà anche alla sostituzione dei sottoservizi e alla revisione dell’arredo urbano e alla ridestinazione degli utilizzi degli spazi.

In particolare la riqualificazione architettonica dell’area prevede lo spostamento della fontanella, l’installazione di nuove panchine e il ripristino dei due piloncini in travertino all’ingresso della piazzetta.

In una fase successiva, con atto separato, si procederà anche alla completa riqualificazione del verde urbano della piazzetta, con lavori che verranno affidati ad Afor in base alla vigente delega di funzioni.

“L’area– precisa l’assessore Otello Numerini – è una zona della città su cui l’Amministrazione comunale ha investito molto e vuole investire ancora, con l’obiettivo di valorizzarla ulteriormente. Si tratta di un quartiere storico di Perugia che per la giunta rappresenta un’assoluta priorità. Dopo i lavori su piazza Grimana, con l’ampia pedonalizzazione dell’area posta di fronte all’Università per stranieri, con la delibera di oggi mettiamo un ulteriore tassello in questo ampio progetto di ricostituzione urbana dando lustro a piazzetta Puletti. Uno spazio che, con la completa riqualificazione dei servizi, delle funzioni e del verde, verrà restituita alla libera fruizione dei cittadini”.

La Giunta comunale, infine, ha approvato anche la proposta del vice sindaco Gianluca Tuteri,riguardante il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria del centro dell’infanzia “Il Tiglio” in via XIV settembre. La struttura, risalente al 1940-’50 circa, ospita attualmente la scuola dell’infanzia e l’asilo nido.

L’intervento, per un importo di circa 80mila euro, consisterà nel rifacimento completo dei servizi igienici, compreso l’impianto idrico sanitario, il pavimento, il rivestimento e l’installazione di nuovi sanitari.