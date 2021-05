Perugia 1416: il drappo del palio 2021 porta la firma di Agnese Pierotti

“La speranza ci salverà”. È questo il titolo dell’opera per il Palio 2021 di Perugia 1416, realizzata da Agnese Pierotti, studentessa del secondo anno di Pittura dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia. La vincitrice del concorso si è aggiudicata la somma di 500 euro messa a disposizione dall’associazione Perugia 1416.

L’assessore Varasano ha evidenziato:

“In un’edizione ancora virtuale ecco il palio, che è reale, come reale è stato l’interesse e la competizione tra i giovani artisti dell’Accademia. Lo testimonia il gran numero di elaborati che la giuria si è trovata a valutare. Le opere proposte, e quella vincitrice in particolare, vogliono trasmettere la speranza, la fiducia nel futuro, così importante in questo periodo di ripartenza. Quest’anno si è aggiunto un ulteriore messaggio: quello della speranza di ritorno al sereno, del sogno, di voglia di tornare a vivere”.

Agnese Pierotti- ha spiegato- emozionata nel ritrovarsi protagonista con la sua opera nel rappresentare questa ‘particolare’ edizione:

“La mia idea nasce dallo stupore dalla meraviglia assortimento aver conosciuto approfondito la manifestazione di Perugia 1416 – ha spiegato Agnese Pierotti, emozionata nel ritrovarsi protagonista con la sua opera nel rappresentare questa ‘particolare’ edizione – Si tratta di un evento storico, caratteristico, unico e originale, che fa sentire viva la città di Perugia e i suoi abitanti, ogni anno. Nel 2020, purtroppo, non è stato così, la manifestazione non si è potuta svolgere, e anche quest’anno non potrà tenersi come da tradizione, a causa del periodo di pandemia che stiamo ancora vivendo. L’unica cosa che però resta è la speranza delle persone di poter tornare nuovamente a vedere i Rioni sfidarsi, il corteo, le sfide e i vincitori del Palio. ‘La speranza è sempre l’ultima a morire’, ed è ciò che ci dà forza per andare avanti, credere in un futuro migliore e vivere in maniera più consapevole! Questo è ciò che ho voluto illustrare nella la mia proposta: il sogno dei perugini, dei tanti rionali che desiderano poter vivere insieme questa meravigliosa esperienza”.