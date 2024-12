Lavoro, nuove assunzioni per un’impresa di Passignano e un supermercato perugino

A ricercare e selezionare i profili richiesti l’agenzia Soluzione lavoro spa

Perugia, 10 dicembre – Saldatore esperto, operatore di macchine da taglio, assemblatore meccanico e progettista elettrico, sono i profili professionali richiesti da un’azienda di Passignano sul Trasimeno, operante nel settore metalmeccanico. Mentre un supermercato di Perugia è alla ricerca di un addetto al banco gastronomia. A ricercare e selezionare i candidati l’agenzia Soluzione lavoro spa del capoluogo umbro.

Gli annunci sono rivolti a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e alle persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03:

Saldatore esperto full time, con esperienza comprovata di almeno 10 anni, per un’azienda di Passignano sul Trasimeno, operante nel settore metalmeccanico. La risorsa ricercata sarà inserita all’interno del reparto carpenteria per svolgere saldature Mig/Mag seguendo le specifiche tecniche. Sono richiesti propensione a lavorare in team con orientamento alla qualità, rispetto delle tempistiche fissate, verifica della conformità dei lavori eseguiti, capacità a lavorare con materiali diversi, competenza avanzata nelle tecniche di controllo e mitigazione delle deformazioni da saldatura, avere padronanza nella lettura dei disegni tecnici e delle specifiche Wps di saldatura e propensione all’insegnamento del personale da formare. Inquadramento in base all’esperienza;

Operatore di macchine da taglio full time da inserire in un’azienda di Passignano sul Trasimeno, operante nel settore metalmeccanico. La risorsa ricercata sarà inserita all’interno del reparto di produzione, risponderà al responsabile di reparto e affiancherà, in un primo momento, il personale già presente nelle operazioni di taglio materiali, attraverso macchine segatrici. Dovrà, inoltre, tra le varie attività gestire i macchinari per il taglio dei materiali, modificare i parametri di taglio e foratura in accordo alla tipologia di materiale da lavorare, monitorare le macchine durante i lotti produttivi per garantire la qualità del taglio, effettuare controlli visivi e dimensionali dei pezzi lavorati, segnalare eventuali anomalie al personale di riferimento. Le competenze richieste sono esperienza minima nel settore metalmeccanico, sufficiente conoscenza dei principali strumenti di misura, capacità di leggere e interpretare disegni tecnici, propensione alla precisione, disponibilità a lavorare in turnazioni diurne e patentino carrello elevatore (non costituisce elemento determinante). Inquadramento in base all’esperienza;

Assemblatore meccanico full time, con esperienza pregressa di almeno 5 anni, da inserire in un’azienda di Passignano sul Trasimeno, operante nel settore metalmeccanico. La risorsa ricercata sarà inserita all’interno del reparto di produzione e risponderà al responsabile di reparto, dovrà leggere e interpretare le istruzioni di assemblaggio, assemblare componenti meccanici e sottogruppi per produrre prodotti completi, saper utilizzare di attrezzi a mano e macchinari leggeri (es. avvitatori) per assemblare componenti e installare i componenti e verificare l’accuratezza e la qualità. Requisiti: buona manualità e capacità di risolvere problemi, esperienza base di montaggio di assiemi idraulici, ottima conoscenza del disegno meccanico, capacità di comunicazione e organizzazione. Inquadramento in base all’esperienza;

Progettista elettrico full time, con laurea in Ingegneria elettrica/elettrotecnica, esperienza di 2 o 3 anni come progettista elettrico all’interno di realtà industriali complesse (preferibilmente in macchine utomatiche e automazione in generale, quadri e impianti elettrici) e almeno di 3 anni in attività legate alla contabilità e amministrazione, per azienda di Passignano ul Trasimeno, operante nel settore metalmeccanico. Le attività da svolgere sono analisi del progetto e definizione degli schemi elettrici, definizione e scelta dei componenti in base alle specifiche richieste, dimensionamento dei quadri elettrici e/o della componentistica elettrica, progettazione e sviluppo di quadri elettrici, gestione distinta base e lista cavi, interazione con i fornitori per la richiesta dei preventivi, monitoraggio della produzione prototipale e relativi test e produzione della documentazione tecnica. Sono richieste anche conoscenza di software di progettazione elettrica (preferibilmente Solidwork Electrical e IGE+XAO) e della lingua inglese (scritta e parlata), disponibilità a effettuare trasferte, capacità organizzative e al team working, precisione e flessibilità. Inquadramento in base all’esperienza;

Addetto al banco gastronomia part time di 24 ore settimanali su turni, per supermercato di Perugia. La figura ricercata si occuperà della vendita al pubblico di prodotti alimentari non preconfezionati, in particolare di formaggi, salumi e prodotti di gastronomia e dell’accoglienza del cliente. Le capacità richieste sono esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni, motivazione e flessibilità, disponibilità immediata e disponibilità a lavorare nel weekend. Inquadramento in base all’esperienza.

Per maggiori dettagli si può contattare l’agenzia all’indirizzo di posta elettronica amministrazione@soluzionelavoro.com.