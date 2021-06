Pantalla: riapre l’ospedale della Media Valle del Tevere. Dal 7 giugno riaprirà anche il pronto soccorso

L’Ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla torna ad operare nella pienezza delle sue funzioni. Dopo un lungo periodo nel quale, nelle more della contingenza pandemica, è stato individuato dalla Regione Umbria come ospedale Covid, con la conseguente sospensione di molti dei servizi assistenziali offerti alla cittadinanza, per il nosocomio è previsto una graduale – ma già calendarizzata – riapertura dei medesimi.

La conferma è giunta mercoledì 2 giugno, quando presso la sede dell’Ospedale si è svolta una cerimonia per celebrare i dieci anni della struttura e per onorare il lavoro straordinario ed instancabile del personale sanitario durante l’emergenza della pandemia. I Sindaci della Media Valle del Tevere hanno offerto una targa commemorativa che sarà affissa all’ingresso della struttura.

Dopo i saluti e la presentazione del Sindaco di Todi Antonino Ruggiano, sono intervenute la Dottoressa Teresa Tedesco, dirigente ASL, e il consigliere regionale Eleonora Pace, presidente della commissione “Sanità e Servizi sociali”. Dalle parole di quest’ultima sono giunte le conferme a un piano che del resto era già nell’aria.

“Da lunedì prossimo – 7 giugno – inizierà la riapertura di questo presidio”.

Le prime tappe sono state chiarite dalla dottoressa Tedesco e dal sindaco Ruggiano: