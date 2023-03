Padel, a Foligno la 24h per Emergency e il Torneo con le scuole

FOLIGNO SPORT CENTER: LA SFIDA DELLE SCUOLE E LA 24H DI PADEL PER EMERGENCY: “SPORT CRESCIUTO IN MANIERA ESPONENZIALE”

Foligno, 28 marzo 2023 – Il torneo di padel che coinvolge le scuole è una iniziativa di Foligno Sport Center che, grazie alla collaborazione degli insegnanti di educazione fisica, ha potuto coinvolgere gli studenti di tutti gli istituti superiori della città in questa iniziativa sportiva. Si tratta di un modo particolare per approcciarsi ad uno sport nuovo ma già diffusissimo in tutto il territorio.

Saranno attività pomeridiane, che si svolgeranno a partire dal mese di aprile. La prima metà del mese servirà per ‘lezioni – partita’, con l’obiettivo di far giocare tutti allo stesso livello. La seconda metà del mese sarà dedicata alla fase a gironi, con un torneo che sarà diviso in biennio e triennio, maschile e femminile. Le finali sono previste a maggio, in una giornata in cui si disputeranno quarti, semifinali e finali. In programma anche un torneo di professori e una finalissima, una sfida tra prof e alunni. Coinvolti un centinaio di studenti.

Foligno Sport Center ha pensato anche alla solidarietà e ha organizzato una 24h di padel. L’appuntamento è per il 6 e 7 maggio, con un evento di beneficenza in collaborazione con Emergency. Si parte sabato 6 maggio alle 11 e si andrà avanti fino a domenica 7. Nel corso dell’iniziativa i volontari interverranno per raccontare l’esperienza di collaborazione con l’associazione.

Il progetto di Emergency a cui sarà destinato il ricavato dell’iniziativa è quello che finanzia e sostiene i Centri pediatrici nei territori in cui opera la Onlus. Tra il 1994 e il 2021 Emergency ha già assistito e curato più di 12 milioni di persone vittime della guerra, delle mine antiuomo e della povertà.

“In tre anni il padel è cresciuto in maniera esponenziale – spiega Fabio Marano, uno dei titolari e responsabile dell’attività funzionale – e le nostre iniziative vanno nell’ottica di coinvolgere i ragazzi attraverso le scuole, ma anche nella direzione di dare un segnale al sociale con la ’24 ore’ per Emergency“. “Attraverso gli eventi – ha detto Gabriele Serano, un altro dei titolari – abbiamo voluto lanciare a quello che sarà il progetto della prossima stagione, ovvero una ‘Padel Academy’ dove mettere a servizio i nostri allenatori di primo piano per tutti i ragazzi dell’Umbria“. “Intorno al padel c’è molta attenzione anche da parte del mondo femminile – ha detto Anna Caselli, altra socia della struttura – abbiamo registrato una crescita importante e siamo pronti a fare ancora meglio“.

FOLIGNO SPORT CENTER

IL NUOVO CONCEPT DELLO SPORT

Foligno Sport Center è un’associazione sportiva che nasce il 17 luglio 2020 e incarna un nuovo concept di centro sportivo, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di allenamento coinvolgente e divertente in un ambiente stimolante e dinamico.

Foligno Sport Center nasce come centro Padel, con un campo da beach volley e due per il padel. Il progetto evolve velocemente e alla struttura originaria se ne aggiunge un’altra con ulteriori due campi da padel e una palestra funzionale, dove fare allenamenti mirati a potenziare le specificità degli sport.

Foligno Sport Center, in questo breve tempo, è diventato un punto di riferimento per lo sport locale, divenendo location di allenamento per diverse realtà sportive locali. Due le sedi del Foligno Sport Center, in via Lago di Fusaro 13 e in via Enzo Bartolomei 62.

L’esperienza che vuole offrire il FSC è quella propria dell’attività fisica che lavora sul benessere dell’atleta a 360 gradi. A questo concorrono la relazione umana e la convivialità e per questo il FSC è un luogo dove si pratica sport ma soprattutto si vuole prediligere il contatto umano tra le persone perché, è il motto: “il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo e quindi va speso nel modo migliore possibile”.

I trainer

Fabio Marano: general manager e trainer;

Gianluca Ercolani: Responsabile trainer e trainer;

Irio Mamone Capria trainer sala + personal trainer

Elia Micanti: istruttore calisthenics;

Maurizio Turrioni: Trainer allenamento funzionale e pesistica;

Daniel Keller: pilates, ginnastica posturale;

Simona Emili: trainer allenamento funzionale;

Alessia Raponi: trainer allenamento funzionale.

Mission di Foligno Sport Center è quello di offrire un’esperienza di sport appagante e completa, con spazi studiati per offrire diverse opportunità di gioco e allenamento. Al Foligno Sport Center è possibile trovare programmi e corsi flessibili, trainer certificati, clinic individuali e di gruppo, tornei per ogni livello, corsi di padel per bambini, eventi speciali e molto altro.

In questo contesto, assume un ruolo fondamentale il lavoro che viene fatto per il padel. Quattro gli istruttori di padel, tra cui spicca Daniel Luengo, il decimo in Italia per risultati. La squadra del Foligno Sport Center si prepara anche ad una stagione di vertice nei tornei riconosciuti FITP.