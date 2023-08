Prima edizione per la ‘Coppa delle regioni di padel’

Sono giornate intense e coinvolgenti, piene di azione, colpi spettacolari e tanta passione per questo affascinante sport.

La manifestazione è stata assegnata al club grazie alla scelta della Federazione italiana tennis e padel. “Un’esperienza unica per i giovani atleti – concludono dal club sportivo perugino -: si tratta infatti della primissima edizione in Italia. Il programma comprende incontri mozzafiato, competizioni entusiasmanti e l’opportunità per gli spettatori di assistere alle gesta dei piccoli atleti più talentuosi provenienti da ogni angolo del paese. Un’occasione imperdibile per vivere la magia di questo coinvolgente sport e sostenere le proprie regioni e i propri giocatori preferiti. L’ingresso è gratuito per il pubblico,”.