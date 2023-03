Pd Umbria: “Costruire coalizione di forze progressiste”

“Il congresso nazionale, con l’elezione a Segretaria di Elly Schlein – è stato ricordato – ha segnato un cambio di passo e indicato una direzione chiara per il futuro del Pd. Anche in Umbria dobbiamo essere in grado di imprimere una svolta che deve concretizzarsi anche nel campo delle alleanze”.

Dalla Direzione è dunque giunta anche la richiesta di “lavorare da subito in sinergia con il livello nazionale, per un patto politico per l’Umbria, coinvolgendo i territori interessati già da questa tornata elettorale”. “Serve quindi mettere in campo – è stato aggiunto – la massima determinazione e la generosità necessaria ad allargare il campo, senza accettare diktat né porre veti”.